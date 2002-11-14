     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/12/24
AFTER LAPSE
Pathways

05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible

06/12/24
NANOWAR OF STEEL
XX Years of Steel

06/12/24
AARA
Eiger

06/12/24
OLD FOREST
Graveside

06/12/24
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]

06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts

06/12/24
NECKBREAKKER
Within the Viscera

06/12/24
FORNDOM
Moþir

06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds

CONCERTI

30/11/24
WALTER TROUT
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

30/11/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

30/11/24
DOOM HEART FEST VI
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/24
ANCILLOTTI + OBLIVIO VORTEX
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT II
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

30/11/24
RACHELE BASTREGHI
OFFICINA DEGLI ESORDI - BARI

30/11/24
PFM
TEATRO METROPOLITAN - CATANIA

30/11/24
SAVANA FUNK
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

30/11/24
SEDNA + HOMSELVAREG + THE SCARS IN PNEUMA
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
ELVENKING: pubblicano il singolo ''Throes of Atonement''
29/11/2024 - 10:35 (77 letture)

RECENSIONI
80
83
80
63
65
80
80
81
78
s.v.
ARTICOLI
13/08/2019
Intervista
ELVENKING
L'inizio della Trilogia - Intervista con Damnagoras
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
06/11/2014
Live Report
ARKONA + ELVENKING + DIAVENT
Halloween Fest - Day 1
20/07/2012
Live Report
CRUCIFIED BARBARA + ELVENKING
Ferrock @ Parco Retrone, Vicenza, 12/07/2012
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
02/12/2010
Live Report
ELVENKING + SECRET SPHERE + ALL MY FAITH LOST
Deposito Giordani, Pordenone, 27/11/2010
19/10/2010
Intervista
ELVENKING
In costante evoluzione
19/08/2009
Intervista
ELVENKING
Poeti, etichette e scambi di energia
14/11/2002
Intervista
ELVENKING
Parla Jarpen
 
ALTRE NOTIZIE
29/11/2024 - 10:35
ELVENKING: pubblicano il singolo ''Throes of Atonement''
02/02/2024 - 17:41
ELVENKING: ecco il nuovo singolo ''Ethel''
28/04/2023 - 16:30
ELVENKING: guarda la clip di ''Herdchant'' dal nuovo album
03/03/2023 - 15:28
ELVENKING: online il singolo ''Bride of Night'' dal nuovo album
20/01/2023 - 18:29
ELVENKING: presentano il singolo ''The Hanging Tree'' dal nuovo album
10/12/2022 - 21:48
ELVENKING: annunciato il nuovo album, ecco ''Rapture''
28/10/2022 - 16:46
ELVENKING: guarda un primo assaggio del documentario sulle origini della band
02/06/2022 - 18:30
BATTLELORE: ecco il singolo ''Elvenking''
18/01/2022 - 11:17
ELVENKING: ristampano in vinile per i dischi ''Heathenreel” e “The Winter Wake”
19/07/2021 - 12:13
LUPPOLO IN ROCK: aggiunti gli Elvenking il 28 agosto
ULTIME NOTIZIE
30/11/2024 - 00:22
BERIEDIR: ''Neon'' è il secondo singolo da ''Liminal Spaces''
30/11/2024 - 00:07
SEAN AND THE DEAD: ascolta ''Life is Strange'' dal disco d'esordio ''Rude and Obnoxious''
30/11/2024 - 00:03
MEGADETH: in studio per il nuovo album
29/11/2024 - 15:54
ALL FOR METAL: pubblicano il singolo natalizio ''All for Metal is Coming to Town''
29/11/2024 - 15:51
SUIDAKRA: ecco il video ufficiale di ''As Heroes Abide''
29/11/2024 - 15:45
SELLSWORD: online il video di ''New Gods''
29/11/2024 - 15:42
GLORYHAMMER: pubblicano il nuovo singolo ''He Has Returned''
29/11/2024 - 15:28
HELLOWEEN: pubblicano il live video di ''Save Us''
29/11/2024 - 10:50
FROZEN CROWN: nel 2025 quattro concerti in Italia
29/11/2024 - 10:46
IN FLAMES: i dettagli della data italiana coi Lacuna Coil
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     