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03/12/24
AFTER LAPSE
Pathways

05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible

06/12/24
NANOWAR OF STEEL
XX Years of Steel

06/12/24
AARA
Eiger

06/12/24
OLD FOREST
Graveside

06/12/24
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]

06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts

06/12/24
NECKBREAKKER
Within the Viscera

06/12/24
FORNDOM
Moþir

06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds

CONCERTI

30/11/24
WALTER TROUT
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

30/11/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

30/11/24
DOOM HEART FEST VI
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/24
ANCILLOTTI + OBLIVIO VORTEX
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT II
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

30/11/24
RACHELE BASTREGHI
OFFICINA DEGLI ESORDI - BARI

30/11/24
PFM
TEATRO METROPOLITAN - CATANIA

30/11/24
SAVANA FUNK
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

30/11/24
SEDNA + HOMSELVAREG + THE SCARS IN PNEUMA
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
HELLOWEEN: pubblicano il live video di ''Save Us''
29/11/2024 - 15:28 (149 letture)

fasanez
Venerdì 29 Novembre 2024, 21.30.56
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Per me invece kiske è sublime in questo pezzo. Lo considero inarrivabile per chiunque su questo tipo di canzoni. sempre grandi helloween, anche se quest\'uscita non la capisco molto... .
Mic
Venerdì 29 Novembre 2024, 19.53.24
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Nel pubblico c\'è Cesare Ragazzi che osserva la tenuta del suo operato su Hansen
AlinoSky
Venerdì 29 Novembre 2024, 18.11.27
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Povero Kiske,costretto a rovinarsi la voce...
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Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
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La biografia
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HELLOWEEN + STRATOVARIUS
Atlantico, Roma, 19/01/2011
 
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