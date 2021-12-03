GLORYHAMMER: pubblicano il nuovo singolo ''He Has Returned''

03/12/24
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Pathways
05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible
06/12/24
NANOWAR OF STEEL
XX Years of Steel
06/12/24
AARA
Eiger
06/12/24
OLD FOREST
Graveside
06/12/24
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]
06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts
06/12/24
NECKBREAKKER
Within the Viscera
06/12/24
FORNDOM
Moþir
06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds
30/11/24
WALTER TROUT
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)
30/11/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
30/11/24
DOOM HEART FEST VI
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
30/11/24
ANCILLOTTI + OBLIVIO VORTEX
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
30/11/24
GOREBUMPS NIGHT II
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA
30/11/24
GOREBUMPS NIGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
30/11/24
RACHELE BASTREGHI
OFFICINA DEGLI ESORDI - BARI
30/11/24
PFM
TEATRO METROPOLITAN - CATANIA
30/11/24
SAVANA FUNK
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO
30/11/24
SEDNA + HOMSELVAREG + THE SCARS IN PNEUMA
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)