ALL FOR METAL: pubblicano il singolo natalizio ''All for Metal is Coming to Town''

29/11/2024 - 15:54 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 L\'ho ascoltato pensando \"no, non possono averla fatta davvero...\" e invece si. Terrificante. E a me piacciono le canzoncine natalizie!