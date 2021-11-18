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The Eclipse of Worlds

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DESERT NEAR THE END
Tides of Time

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30/11/24
WALTER TROUT
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

30/11/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

30/11/24
DOOM HEART FEST VI
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/24
ANCILLOTTI + OBLIVIO VORTEX
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT II
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

30/11/24
RACHELE BASTREGHI
OFFICINA DEGLI ESORDI - BARI

30/11/24
PFM
TEATRO METROPOLITAN - CATANIA

30/11/24
SAVANA FUNK
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

30/11/24
SEDNA + HOMSELVAREG + THE SCARS IN PNEUMA
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
PYRE: a gennaio il nuovo ''Where Obscurity Sways'', ascolta un singolo
30/11/2024 - 15:04 (38 letture)

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