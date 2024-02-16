SALTATIO MORTIS: guarda il video live di ''We Migh Be Giants''

03/12/24
AFTER LAPSE
Pathways
05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible
06/12/24
AARA
Eiger
06/12/24
TARJA
Rocking Heels Live at Hellfest
06/12/24
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]
06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds
06/12/24
SALTATIO MORTIS
Finsterwacht - Feuer und Erz Edition
06/12/24
OLD FOREST
Graveside
06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts
06/12/24
DESERT NEAR THE END
Tides of Time
01/12/24
WITHIN TEMPTATION + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
01/12/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
01/12/24
HOUSE OF HARM
C.I.Q. - MILANO
01/12/24
PFM
TEATRO CILEA - REGGIO CALABRIA
01/12/24
LUSAINT
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
02/12/24
WILL AND THE PEOPLE
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/24
FEUERSCHWANZ + ORDEN OGAN + DOMINUM
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
03/12/24
WHEEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
03/12/24
WHEEL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/24
SÓLSTAFIR
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO