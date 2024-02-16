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WITHIN TEMPTATION + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

01/12/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

01/12/24
HOUSE OF HARM
C.I.Q. - MILANO

01/12/24
PFM
TEATRO CILEA - REGGIO CALABRIA

01/12/24
LUSAINT
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/12/24
WILL AND THE PEOPLE
LEGEND CLUB - MILANO

03/12/24
FEUERSCHWANZ + ORDEN OGAN + DOMINUM
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

03/12/24
WHEEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

03/12/24
WHEEL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

03/12/24
SÓLSTAFIR
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
SALTATIO MORTIS: guarda il video live di ''We Migh Be Giants''
30/11/2024 - 22:14 (49 letture)

RECENSIONI
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