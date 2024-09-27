     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible

06/12/24
FORNDOM
Moþir

06/12/24
TARJA
Rocking Heels Live at Hellfest

06/12/24
MICHEAL WILTON
Volume 1

06/12/24
NECKBREAKKER
Within the Viscera

06/12/24
SUMMONING SATURN VOIDS
Summoning Saturn Voids

06/12/24
SALTATIO MORTIS
Finsterwacht - Feuer und Erz Edition

06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds

06/12/24
DESERT NEAR THE END
Tides of Time

06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts

CONCERTI

04/12/24
THORNHILL + GRAPHIC NATURE + LOVE IS NOISE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/12/24
KING HANNAH
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO

04/12/24
JULIE\'S HAIRCUT + SUGAR FOR THE PILL
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

04/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

05/12/24
HELMET + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/12/24
PAUL DI’ANNO
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

05/12/24
EMBRACE OF SOULS + DERDIAN + BERIEDIR
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

05/12/24
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

05/12/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

05/12/24
ESTRA
CAP10100 - TORINO
VENAMORIS: ascolta l'inedita ''Winter's Whispers''
04/12/2024 - 11:37 (35 letture)

ALTRE NOTIZIE
04/12/2024 - 11:37
VENAMORIS: ascolta l'inedita ''Winter's Whispers''
27/09/2024 - 09:44
VENAMORIS: il gruppo di Dave Lombardo firma con Ipecac Recordings
ULTIME NOTIZIE
04/12/2024 - 11:27
DIMMU BORGIR: in studio per registrare un nuovo album
04/12/2024 - 11:19
VISIONS OF ATLANTIS: il live video di ''Where the Sky and Ocean Blend''
03/12/2024 - 17:40
BRIGHT & BLACK: una data al Teatro Carcano di Milano
03/12/2024 - 17:35
VENUS IN VEGAS: l'esordio discografico su Golden Robot Records
03/12/2024 - 17:29
GAMA BOMB: ascolta il singolo natalizio
03/12/2024 - 17:26
DARTAGNAN: in streaming la clip di ''Cheers My Friend''
03/12/2024 - 17:22
DREAM THEATER: ascolta ''A Broken Man'' dal nuovo album
03/12/2024 - 17:09
ATHENA XIX: ecco il nuovo singolo ''The Calm Before the Storm''
03/12/2024 - 16:55
LORD OF THE LOST: guarda il live video di ''Blood & Glitter''
03/12/2024 - 16:51
NANOWAR OF STEEL: presentano un nuovo inedito
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     