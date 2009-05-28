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System Recovery May Prove Impossible

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Within the Viscera

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Rocking Heels Live at Hellfest

06/12/24
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The Eclipse of Worlds

06/12/24
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Finsterwacht - Feuer und Erz Edition

06/12/24
MICHEAL WILTON
Volume 1

06/12/24
DESERT NEAR THE END
Tides of Time

06/12/24
SUMMONING SATURN VOIDS
Summoning Saturn Voids

06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts

06/12/24
THULCANDRA
Live Demise [Live Album]

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04/12/24
THORNHILL + GRAPHIC NATURE + LOVE IS NOISE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

04/12/24
KING HANNAH
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO

04/12/24
JULIE\'S HAIRCUT + SUGAR FOR THE PILL
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

04/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

05/12/24
HELMET + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/12/24
PAUL DI’ANNO
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

05/12/24
EMBRACE OF SOULS + DERDIAN + BERIEDIR
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

05/12/24
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

05/12/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

05/12/24
ESTRA
CAP10100 - TORINO
ARCH ENEMY: guarda il video di ''Blood Dynasty''
04/12/2024 - 21:19 (38 letture)

RECENSIONI
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29/07/2015
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20/05/2015
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03/06/2014
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La data di Roma
 
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