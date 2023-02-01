RYUJIN: in streaming il live video di ''Gekokujio''

05/12/24
BINARY ORDER
System Recovery May Prove Impossible
06/12/24
NANOWAR OF STEEL
XX Years of Steel
06/12/24
AARA
Eiger
06/12/24
TARJA
Rocking Heels Live at Hellfest
06/12/24
OLD FOREST
Graveside
06/12/24
SUMMONING SATURN VOIDS
Summoning Saturn Voids
06/12/24
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]
06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds
06/12/24
SALTATIO MORTIS
Finsterwacht - Feuer und Erz Edition
06/12/24
THE OLD DEAD TREE
Second Thoughts
05/12/24
HELMET + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
05/12/24
PAUL DI’ANNO
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
05/12/24
EMBRACE OF SOULS + DERDIAN + BERIEDIR
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
05/12/24
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
05/12/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA
05/12/24
ESTRA
CAP10100 - TORINO
06/12/24
KREATOR + ANTHRAX + TESTAMENT
ALCATRAZ - MILANO
06/12/24
THERAPY?
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
06/12/24
PAUL DI’ANNO
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
06/12/24
SLUG GORE + OZONE DEHUMANIZER + RESPECT FOR ZERO
DRUNK IN PUBLIC - MORROVALE (MACERATA)