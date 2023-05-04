SARKASM: ascolta il singolo ''Dead Weight''

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NANOWAR OF STEEL
XX Years of Steel
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VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. fisica]
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NECKBREAKKER
Within the Viscera
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SALTATIO MORTIS
Finsterwacht - Feuer und Erz Edition
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ALCATRAZ - MILANO
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LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
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FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
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DRUNK IN PUBLIC - MORROVALE (MACERATA)
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LUPUS IN FABULA, VIA SAN GERVASIO 42 - NIMIS (UD)
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VISION DIVINE + DRACONICON + SILENZIO PROFONDO + WALLS OF BABYLON + EIL
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO
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TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)
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THE WINSTONS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
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JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
PARC PALAZZINA EX FABBRI, PIAZZALE DELLE CASCINE 4/5/7 - FIRENZE