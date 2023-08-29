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PONTE DEL DIAVOLO
Tre - The EP Collection

09/12/24
NIGHT IN GALES
Shadowreaper

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JARL
Trummerfestung

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BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Third Night (Live Album)

13/12/24
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Pathways

13/12/24
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Inner Self

13/12/24
HELLOWEEN
Live at Budokan

13/12/24
MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage

13/12/24
HOPE IS A LIE
Hope Is A Lie

13/12/24
MORK GRYNING
Fasornas tid

CONCERTI

08/12/24
BLUES PILLS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

08/12/24
GÅTE
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

08/12/24
PAUL DI’ANNO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/12/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
CHIESA CRISTIANA PROTESTANTE, VIA MARCO DE MARCHI 9 - MILANO

08/12/24
NECROART + DIAUL + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

08/12/24
CRIME AND THE CITY SOLUTION + JOSHUA MURPHY
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

10/12/24
JAG PANZER
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/12/24
I HATE MY VILLAGE
MILK, VIA PAOLO SACCHI 65 - TORINO

11/12/24
JAG PANZER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/12/24
MAYHEM
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
TARJA: in streaming un altro estratto dal suo nuovo Live Album
07/12/2024 - 22:28 (35 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/08/2023
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TARJA
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