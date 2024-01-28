ALBERT HAMMOND: pubblicata ''Silent Night'' dal suo album natalizio

09/12/24
PONTE DEL DIAVOLO
Tre - The EP Collection
09/12/24
NIGHT IN GALES
Shadowreaper
12/12/24
JARL
Trummerfestung
13/12/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Third Night (Live Album)
13/12/24
AFTER LAPSE
Pathways
13/12/24
IN WE FALL
Inner Self
13/12/24
HELLOWEEN
Live at Budokan
13/12/24
MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage
13/12/24
HOPE IS A LIE
Hope Is A Lie
13/12/24
MORK GRYNING
Fasornas tid
08/12/24
BLUES PILLS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
08/12/24
GÅTE
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
08/12/24
PAUL DI’ANNO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
08/12/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
CHIESA CRISTIANA PROTESTANTE, VIA MARCO DE MARCHI 9 - MILANO
08/12/24
NECROART + DIAUL + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
08/12/24
CRIME AND THE CITY SOLUTION + JOSHUA MURPHY
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
10/12/24
JAG PANZER
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/12/24
I HATE MY VILLAGE
MILK, VIA PAOLO SACCHI 65 - TORINO
11/12/24
JAG PANZER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
11/12/24
MAYHEM
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)