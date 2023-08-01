NEVER OBEY AGAIN: guarda la clip di ''Trust'' dall'ultimo disco

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SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

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JAG PANZER
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SAVANA FUNK
SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA

13/12/24
LIZZARD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

13/12/24
KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)
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