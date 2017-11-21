ACCUSER: ecco il video di ''Violent Vanity''

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MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage

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Feel the Heat [Deluxe]

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11/12/24
JAG PANZER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/12/24
MAYHEM
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/12/24
THE LEMON TWIGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/12/24
JAG PANZER
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

12/12/24
SAVANA FUNK
SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA

13/12/24
LIZZARD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

13/12/24
KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)

13/12/24
SAVANA FUNK
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

13/12/24
I HATE MY VILLAGE
URBAN - PERUGIA
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10/12/2024 - 17:30 (45 letture)

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