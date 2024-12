SAVATAGE: una data in Italia il prossimo giugno

10/12/2024 - 18:15 (168 letture)



5 Se non è Milano, è Milano. 4 Speravo in qualche data in più effettivamente, ma ormai davvero c'è solo Milano sembra. Vedremo, quel periodo di giugno lo vedo un po' complicato per me... 3 Presi biglietti, grande attesa per ritorno con Zak! 2 Senza Jon Oliva...ma solo vedere il nome "Savatage" mi commuove. 1 Dire che mi girano le balle è a dir poco. Il 30giugno recuperano Springsteen (dissi una volta "Penso che una volta nella vita vada visto"). Il che mi paralizza. La stessa settimana vanno a Milano i Linkin Park. Ora, con la venuta dei Savatage direi che, non solo "ma c'è solo Milano in Italia?!?", ma tocca aggiungere "c'è solo la settimana dal 23 al 30 giugno per i concerti in Italia?!?"