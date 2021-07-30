     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
A Memory of Our Future - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/12/24
JARL
Trummerfestung

13/12/24
HELLOWEEN
Live at Budokan

13/12/24
IN WE FALL
Inner Self

13/12/24
AFTER LAPSE
Pathways

13/12/24
ILLUSION FORCE
Halfana

13/12/24
HOPE IS A LIE
Hope Is A Lie

13/12/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Third Night (Live Album)

13/12/24
MORK GRYNING
Fasornas tid

13/12/24
MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage

20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]

CONCERTI

11/12/24
JAG PANZER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/12/24
MAYHEM
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/12/24
THE LEMON TWIGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/12/24
JAG PANZER
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

12/12/24
SAVANA FUNK
SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA

13/12/24
LIZZARD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

13/12/24
KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)

13/12/24
SAVANA FUNK
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

13/12/24
I HATE MY VILLAGE
URBAN - PERUGIA
MANDOKI SOULMATES: in streaming un brano dell'ultimo disco
10/12/2024 - 18:30 (48 letture)

ALTRE NOTIZIE
10/12/2024 - 18:30
MANDOKI SOULMATES: in streaming un brano dell'ultimo disco
21/11/2024 - 18:48
MANDOKI SOULMATES: online un video dall'ultimo album
11/05/2024 - 21:45
MANDOKI SOULMATES: ascolta il nuovo singolo
19/04/2024 - 00:05
MANDOKI SOULMATES: il lyric video di ''We Stay Loud''
28/03/2024 - 08:05
MANDOKI SOULMATES: il lyric video della nuova ''The Big Quit''
18/03/2024 - 08:56
MANDOKI SOULMATES: in arrivo il nuovo album ''A Memory Of Our Future''
27/09/2021 - 15:10
MANDOKI SOULMATES: la clip ufficiale di ''The Torch'' da ''Utopia for Realists - Hungarian Pictures'
01/09/2021 - 00:24
MANDOKI SOULMATES: guarda la clip di ''Barbaro'' da ''Utopia for Realists - Hungarian Pictures''
30/07/2021 - 14:59
MANDOKI SOULMATES: in arrivo a settembre ''Utopia for Realists - Hungarian Pictures''
ULTIME NOTIZIE
10/12/2024 - 19:01
FEUDALESIMO E LIBERTA': i primi dettagli dell'edizione 2025 dell'Adunata
10/12/2024 - 18:48
THE DARKNESS: presentano la nuova ''I Hate Myself''
10/12/2024 - 18:32
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL: ritorna nel 2025 con una nuova edizione
10/12/2024 - 18:23
SELVANS: i dettagli di ''Saturnalia'' e un annuncio
10/12/2024 - 18:15
SAVATAGE: una data in Italia il prossimo giugno
10/12/2024 - 17:53
ALESTORM: annunciano il nuovo ''The Thunderfist Chronicles'' per l'estate
10/12/2024 - 17:51
TURBULENCE: presentano un video dall'ultimo disco
10/12/2024 - 17:33
TWINS CREW: a febbraio il nuovo disco
10/12/2024 - 17:30
ACCUSER: ecco il video di ''Violent Vanity''
10/12/2024 - 17:23
HARKANE: in streaming il singolo ''Argo''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     