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TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

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SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA

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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)

13/12/24
SAVANA FUNK
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

13/12/24
I HATE MY VILLAGE
URBAN - PERUGIA

13/12/24
HUMULUS + LINGUASERPENTE
VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA TERESA RUBELLI 1A - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

13/12/24
COCKROACHES + DEATH WISHLIST + MONOS + QUETZAL TENANGO
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

13/12/24
ABSTRACT CONCRETE + MEATWARE
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
BRAINSTORM: ascolta il nuovo singolo
12/12/2024 - 18:12 (35 letture)

RECENSIONI
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