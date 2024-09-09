PATRIARKH: disponibile l'audio di ''Wierszalin II''

12/12/24
JARL
Trummerfestung
13/12/24
MORK GRYNING
Fasornas tid
13/12/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Third Night (Live Album)
13/12/24
MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage
13/12/24
AFTER LAPSE
Pathways
13/12/24
HOPE IS A LIE
Hope Is A Lie
13/12/24
IN WE FALL
Inner Self
13/12/24
HELLOWEEN
Live at Budokan
13/12/24
ILLUSION FORCE
Halfana
20/12/24
PANDEMIC
Phantoms
12/12/24
JAG PANZER
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
12/12/24
SAVANA FUNK
SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA
13/12/24
LIZZARD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
13/12/24
KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)
13/12/24
SAVANA FUNK
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)
13/12/24
I HATE MY VILLAGE
URBAN - PERUGIA
13/12/24
HUMULUS + LINGUASERPENTE
VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA TERESA RUBELLI 1A - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
13/12/24
COCKROACHES + DEATH WISHLIST + MONOS + QUETZAL TENANGO
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
13/12/24
ABSTRACT CONCRETE + MEATWARE
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO