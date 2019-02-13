MIKAEL ERLANDSSON: ascolta ''Ricochet'' dal suo nuovo album

20/12/24
CORVUS CORAX
Tausend Jahre Tanzmusik
20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]
20/12/24
PANDEMIC
Phantoms
27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die
27/12/24
CMPT
Na Utrini
27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin
03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ
03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja
10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
18/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE
18/12/24
PFM
TEATRO CORSO, CORSO DEL POPOLO 30 - MESTRE (VE)
19/12/24
JACK SAVORETTI
AUDITORIUM CONCILIAZIONE - ROMA
19/12/24
SLIFT
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
19/12/24
I HATE MY VILLAGE + PAINTED VEIN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
19/12/24
BLUES & JETTA
SANTOMATO LIVE, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA
20/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
20/12/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO DELLE MUSE - ANCONA
20/12/24
SAVANA FUNK
THE CAGE THEATRE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO
20/12/24
HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS + SPIRITUAL DECEPTION
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)