MASTERPLAN: firmano con Frontiers Music srl

20/12/24
CORVUS CORAX
Tausend Jahre Tanzmusik
20/12/24
PANDEMIC
Phantoms
20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]
27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin
27/12/24
CMPT
Na Utrini
27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die
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ПРОРОК ИЛИЯ
10/01/25
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10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
19/12/24
JACK SAVORETTI
AUDITORIUM CONCILIAZIONE - ROMA
19/12/24
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MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
19/12/24
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BLUES & JETTA
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20/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
20/12/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO DELLE MUSE - ANCONA
20/12/24
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HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS + SPIRITUAL DECEPTION
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
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APPINO
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
20/12/24
SLIFT
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA