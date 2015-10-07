     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/12/24
CORVUS CORAX
Tausend Jahre Tanzmusik

20/12/24
PANDEMIC
Phantoms

20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]

27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin

27/12/24
CMPT
Na Utrini

27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die

03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja

03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

CONCERTI

19/12/24
JACK SAVORETTI
AUDITORIUM CONCILIAZIONE - ROMA

19/12/24
SLIFT
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA

19/12/24
I HATE MY VILLAGE + PAINTED VEIN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

19/12/24
BLUES & JETTA
SANTOMATO LIVE, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA

20/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

20/12/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO DELLE MUSE - ANCONA

20/12/24
SAVANA FUNK
THE CAGE THEATRE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO

20/12/24
HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS + SPIRITUAL DECEPTION
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/12/24
APPINO
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)

20/12/24
SLIFT
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
MASTERPLAN: firmano con Frontiers Music srl
19/12/2024 - 18:31 (24 letture)

RECENSIONI
73
s.v.
74
78
72
85
ALTRE NOTIZIE
19/12/2024 - 18:31
MASTERPLAN: firmano con Frontiers Music srl
27/01/2024 - 11:20
MASTERPLAN: ascolta l'inedita ''Rise Again'', nuovo disco nel 2024
27/07/2017 - 14:18
MASTERPLAN: disponibile la cover di 'Mr. Ego'
14/07/2017 - 17:39
MASTERPLAN: ascolta la cover di 'Escalation 666'
01/07/2017 - 19:01
MASTERPLAN: ecco il lyric video di 'The Chance'
28/05/2017 - 10:03
MASTERPLAN: posticipata l'uscita di 'PumpKings'
09/05/2017 - 10:16
MASTERPLAN: a giugno un disco di cover con brani degli Helloween
01/04/2016 - 11:04
MASTERPLAN: aggiornato il bill della data italiana
24/03/2016 - 09:24
MASTERPLAN: a settembre live a Roma
07/10/2015 - 18:55
MASTERPLAN: guarda il video di 'Spirit Never Die' dal nuovo DVD
ULTIME NOTIZIE
19/12/2024 - 18:45
MASTER BOOT RECORD: tre date da headliner la prossima estate
19/12/2024 - 18:41
BATTLECREEK: guarda la clip di ''Thous Shalt Not Kill''
19/12/2024 - 18:36
KILMARA: presentano il nuovo singolo
19/12/2024 - 18:28
SUBWAY TO SALLY: ecco ''Herz in der Rinde''
19/12/2024 - 18:24
CRIMSON STORM: disponibile il secondo singolo dal disco di esordio
19/12/2024 - 05:05
MANNTRA: i dettagli di ''Titans'' e il primo singolo
19/12/2024 - 05:00
NACHTBLUT: in arrivo il nuovo ''Todschick'' a febbraio
19/12/2024 - 00:04
TARJA: guarda la clip di ''Victim of Ritual'' dall’ultimo live album
19/12/2024 - 00:03
THE WAVE AND THE PARTICLE: firmano con WormholeDeath Records
19/12/2024 - 00:03
THE LORDS OF ALTAMONT: online il video ufficiale di ‘‘Million Watts Electrified’’
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     