THE GREAT OLD ONES: ascolta ''Under the Sign of Koth'' dal nuovo disco

20/12/24
CORVUS CORAX
Tausend Jahre Tanzmusik
20/12/24
PANDEMIC
Phantoms
20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]
27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin
27/12/24
CMPT
Na Utrini
27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die
03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja
03/01/25
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ПРОРОК ИЛИЯ
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
20/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
20/12/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO DELLE MUSE - ANCONA
20/12/24
SAVANA FUNK
THE CAGE THEATRE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO
20/12/24
HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS + SPIRITUAL DECEPTION
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/12/24
APPINO
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
20/12/24
SLIFT
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
20/12/24
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
IL GIARDINO 2.0 MUSIC CLUB, VIA CAO DEL PRÀ 82 - SONA (VR)
20/12/24
I HATE MY VILLAGE
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
20/12/24
THE WINSTONS
I CANDELAI, VIA DEI CANDELAI 65 - PALERMO
20/12/24
MAMA.IN.INCA + MAUSTRAP
VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA TERESA RUBELLI 1A - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)