GAUPA: ascolta il singolo ''Heavy Lord''

27/12/24
DOMINUM
The Dead Don`t Die
27/12/24
CMPT
Na Utrini
27/12/24
RAUHBEIN
Adrenalin
03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja
03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ
10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]
10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London
22/12/24
THE MOLOTOVS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
22/12/24
PFM
TEATRO IMPERO - MARSALA (TP)
22/12/24
PAPILLOMADIGOS + ANEDONIA + SO CLOSE + APOPTOSI
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO
23/12/24
THE MOLOTOVS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
26/12/24
NEXXT + STIGE + REALITY GREY
MIDNIGHT PUB LIVE MATERA, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA
27/12/24
GRAVE MIASMA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
27/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
CASA DELLA MUSICA – NAPOLI
27/12/24
EDOARDO BENNATO
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
27/12/24
STORMLORD + AETHERIS + TULPA + WEREWOLF
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
27/12/24
UZEDA
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)