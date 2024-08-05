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22/12/24
THE MOLOTOVS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

22/12/24
PFM
TEATRO IMPERO - MARSALA (TP)

22/12/24
PAPILLOMADIGOS + ANEDONIA + SO CLOSE + APOPTOSI
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO

23/12/24
THE MOLOTOVS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

26/12/24
NEXXT + STIGE + REALITY GREY
MIDNIGHT PUB LIVE MATERA, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA

27/12/24
GRAVE MIASMA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

27/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

27/12/24
EDOARDO BENNATO
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

27/12/24
STORMLORD + AETHERIS + TULPA + WEREWOLF
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

27/12/24
UZEDA
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
NEKOMATA: presentato il brano ''De Priapi Dilemma''
21/12/2024 - 19:30 (56 letture)

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