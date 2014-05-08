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FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
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27/12/24
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27/12/24
STORMLORD + AETHERIS + TULPA + WEREWOLF
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27/12/24
UZEDA
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STORMLORD + WEREWOLF + TULPA + AETHERIS
METROPOLIS MUSIC CLUB - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

28/12/24
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

28/12/24
PFM
CINETEATRO LA FENICE - SENIGALLIA (AN)

28/12/24
CALABRIAN METAL INFERNO FEST
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/24
WAKE ARKANE + DYNG AWKWARD ANGEL + HATRED FIELDS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
EDEN CIRCUS: ecco il nuovo singolo ''Cynics of Life''
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