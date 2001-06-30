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03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ

03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

CONCERTI

02/01/25
QUERCIA + LEITA + MEANT + CÓLGATE
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)

03/01/25
SFREGIO + TOXIC YOUTH + KIMERA + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

04/01/25
I HATE MY VILLAGE
EREMO CLUB, S.P. MOLFETTA, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)

04/01/25
RUNOVER + MHELA + DEATH OF THE VILLAINS
BORDERLINE PISA, VIA GIOVANNI CARMIGNANI 10 - PISA

04/01/25
SPLEEN
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

04/01/25
GRACE DARKLING
MUSIC FACTORY LIVE, VIA DIRITTA 9 -CREMONA

04/01/25
THE UOZARD
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)

05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA
ONI: ecco il singolo ''Realign''
01/01/2025 - 21:25 (48 letture)

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27/08/2024
Live Report
DITA E DRACONIAN VIII METAL FEST
Anfiteatro Comunale, San Cosmo Albanese (CS) – 13/08/24
08/09/2023
Live Report
MEGADETH + LACUNA COIL + KATATONIA + MESSA
AMA Music Festival, Romano D’Ezzelino (VI), 27/08/2023
26/11/2022
Live Report
CORELEONI + SERAINA TELLI
Druso, Ranica (BG), 20/11/2022
20/08/2022
Live Report
PENTAGRAM + THE ATOMIC BITCHWAX + STRAMONIUM
Magnolia Stone III, Circolo Magnolia, Milano, 03/08/2022
18/04/2022
Intervista
GIRISH AND THE CHRONICLES
Quando gli eroi dell’hard rock oltrepassano i confini
16/11/2021
Intervista
PREMIATA FORNERIA MARCONI
50 anni e non sentirli.
11/12/2020
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I PROTAGONISTI
# 10 - Monica Atzei
20/04/2020
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KATATONIA
Fermarsi per ricominciare
16/04/2020
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I PROTAGONISTI
# 9 - Mameli Rock / RNC Music
24/10/2019
Intervista
I PROTAGONISTI
# 8 - Volcano Records & Promotion
25/08/2019
Intervista
I PROTAGONISTI
# 7 - Metal For Emergency / Associazione Senza Tempo
17/06/2019
Articolo
IL MONDO DEVE SAPERE. STORIA DEI MALNÀTT (QUELLI BUONI DI BOLOGNA)
La Recensione
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
06/07/2018
Live Report
DISSONANCE FESTIVAL 2018 – BLEED FROM WITHIN + THE CONTORTIONIST
Circolo Svolta, Rozzano (MI), 30/06-01/07/2018
26/06/2018
Live Report
PREMIATA FORNERIA MARCONI
GruVillage Festival, Grugliasco (TO), 21/06/2018
22/01/2018
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SUMMONING
Non siamo proprio dei tipi loquaci!
28/11/2017
Intervista
TONIGHT WE STAND
Senza passione, un gruppo non dovrebbe neanche cominciare a suonare!
19/03/2017
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CONFESSIONI DI UN ERETICO
La recensione
02/03/2017
Live Report
BELZEBONG + SONIC WOLVES + THREE EYES LEFT
Alchemica Music Club, Bologna, 25/02/1017
07/02/2017
Live Report
EXTREMA + LOSTAIR + TONIGHT WE STAND
Revolver, San Donà di Piave (VE), 4/02/2017
01/11/2016
Live Report
CAUCHEMAR + NIGHT GAUNT + CHRONIC HANGOVER
TrecentosessantaGradi, Roma, 26/10/2016
15/10/2016
Live Report
KATATONIA + AGENT FRESCO + VOLA
Alcatraz, Milano, 10-10-2016
29/07/2016
Live Report
SONISPHERE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 24/07/2016
16/05/2016
Intervista
KATATONIA
Siamo più forti che mai
27/02/2016
Live Report
TESSERACT + THE CONTORTIONIST
Legend Club, Milano (MI), 21/02/2016
01/11/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 6 - Jolly Roger Records
18/10/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 5 - Ver1musica
29/08/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 4 - Nadir Music / Buil2Kill
21/08/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 3 - Punishment 18 Records
02/08/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 2 - Andromeda Relix
21/07/2015
Intervista
I PROTAGONISTI
# 1 - Black Widow Records
08/06/2015
Live Report
SONISPHERE
Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 02/06/2015
09/01/2015
Intervista
TSUNAMI EDIZIONI
Qualità al servizio dell'heavy metal
10/12/2014
Live Report
PROTEST THE HERO + THE SAFETY FIRE + THE CONTORTIONIST + DESTRAGE
Traffic Live, Roma (RM), 07/12/2014
12/10/2014
Live Report
EDGUY + UNISONIC + STARCHILD
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 07/10/2014
13/08/2014
Intervista
DEMONICAL
A tu per tu con Martin Schulman: un tuffo nel death metal di oggi.. e di ieri
08/08/2014
Intervista
UNISONIC
Ritorno alle origini
23/07/2014
Live Report
NUNSLAUGHTER + DEMONICAL + WARFECT
Circolo Colony, Brescia, 15/07/2014
06/07/2014
Live Report
SONISPHERE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 01/07/2014
29/05/2014
Live Report
ABYSMAL GRIEF + STRAMONIA
L'Angelo Azzurro Club, Genova, 24/05/2014
16/04/2014
Live Report
DEATH OVER BARRIO’S: BLOOD OF SEKLUSION + ONIRIK + TERRORSAW + GUESTS
Barrio’s Cafè, Milano, 12/04/2014
02/04/2014
Articolo
FREAK ANTONI
Non c'è gusto, in Italia, ad essere intelligenti
17/01/2014
Intervista
TWILIGHT GATE + DAEGONIAN
Dalle nebbie del passato al cancello del presente
21/11/2013
Live Report
METATRONE + HYPERSONIC + HYDRA
Viagrande Studios, Viagrande (CT), 16/11/2013
27/10/2013
Live Report
ORPHANED LAND + KLONE + MATRICEDE + MARS CHRONICLES + EMBRACE OF DISARMONY
Traffic Club, Roma, 22/10/2013
10/10/2013
Live Report
THE AGONIST + THREAT SIGNAL + MORS PRINCIPIUM EST + DAWN HEIST + FERIUM
Cycle Club, Calenzano (FI), 05/10/13
22/07/2013
Intervista
SUMMONING
L'alba dei vecchi tempi
12/06/2013
Live Report
SONISPHERE
Arena Fiera Milano, Rho (MI), 08/06/2013
09/04/2013
Live Report
RIVAL SONS + THE BALCONIES
Zona Roveri, Bologna (BO), 05/04/2013
03/03/2013
Intervista
ANTONIUS REX
L'oscuro mondo di Antonius Rex
18/01/2013
Live Report
DARKSPACE + CYRILL SCHLÄPFERS & DAMPFSCHIFF-SYMPHONIE + OP RECHTS & HESS
Sonic Mountains - Dampfzentrale, Berna, 12/01/2013
17/01/2013
Live Report
PINO SCOTTO + HYPERSONIC + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania - 12/01/2013
14/08/2012
Intervista
KATATONIA
Il giorno dopo la notte
04/04/2012
Intervista
UNISONIC
Unison? Sonic? Unisonic!
17/03/2012
Live Report
COPROPHILIAC + ONICECTOMY + DR. GORE
Closer Club, Roma, 10/03/2012
07/06/2011
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ALBERTO RIGONI
La rinascita del solismo
12/09/2010
Intervista
SONIC SYNDICATE
'We Rule The Night', la band e la sua storia
12/04/2010
Articolo
QUESTIONI DI CORNA
Storia, mitologia e curiosità sul gesto più amato dai metallari
04/12/2008
Intervista
SYMPHONITY
Parla Libor
20/11/2006
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NATRON + KRONIUM
La data di Bari
08/04/2004
Intervista
SINPHONIA
Parlano Monika e Henrik
09/05/2003
Articolo
DEMONIA
La biografia
15/03/2003
Intervista
DISARMONIA MUNDI
Parla Mirco
01/11/2002
Intervista
STRAMONIO
Parla Cris Zanvettor
 
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CRIMSON STORM: disponibile il secondo singolo dal disco di esordio
17/12/2024 - 19:14
KING DIAMOND: disponibile il singolo ''Spider Lilly'', un concerto a Milano l'anno prossimo
14/12/2024 - 19:13
TYRAN: disponibile un singolo dal prossimo disco
13/12/2024 - 18:17
HESPERIA: disponibile il singolo ''Mons Daemoniacus - Nero Paese De La Scomunica''
12/12/2024 - 18:18
TRISHULA: a gennaio il nuovo album, disponibile un brano
12/12/2024 - 18:15
PATRIARKH: disponibile l'audio di ''Wierszalin II''
10/12/2024 - 17:53
ALESTORM: annunciano il nuovo ''The Thunderfist Chronicles'' per l'estate
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01/01/2025 - 21:11
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VENOM INC.: un ex-Annihilator e Nevermore per sostituire Mantas
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