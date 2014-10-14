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03/01/25
PATRIARKH
ПРОРОК ИЛИЯ

03/01/25
PATRIARKH
Prophet Ilja

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WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
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Liminal Spaces

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

CONCERTI

02/01/25
QUERCIA + LEITA + MEANT + CÓLGATE
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)

03/01/25
SFREGIO + TOXIC YOUTH + KIMERA + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

04/01/25
I HATE MY VILLAGE
EREMO CLUB, S.P. MOLFETTA, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)

04/01/25
RUNOVER + MHELA + DEATH OF THE VILLAINS
BORDERLINE PISA, VIA GIOVANNI CARMIGNANI 10 - PISA

04/01/25
SPLEEN
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

04/01/25
GRACE DARKLING
MUSIC FACTORY LIVE, VIA DIRITTA 9 -CREMONA

04/01/25
THE UOZARD
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)

05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA
LIV KRISTINE: ad aprile il nuovo ''Amor Vincit Omnia''
01/01/2025 - 21:40 (66 letture)

progster78
Mercoledì 1 Gennaio 2025, 22.54.03
1
Con i Theatre Of Tragedy ha fatto bei dischi,soprattutto i primi due...l\'ho persa di vista negli ultimi anni.
RECENSIONI
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