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BLOODBARK
Sacred Sound of Solitude

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Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

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One Grass Skirt to London

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Liminal Spaces

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

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02/01/25
QUERCIA + LEITA + MEANT + CÓLGATE
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)

03/01/25
SFREGIO + TOXIC YOUTH + KIMERA + EXARCHY
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

04/01/25
I HATE MY VILLAGE
EREMO CLUB, S.P. MOLFETTA, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)

04/01/25
RUNOVER + MHELA + DEATH OF THE VILLAINS
BORDERLINE PISA, VIA GIOVANNI CARMIGNANI 10 - PISA

04/01/25
SPLEEN
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

04/01/25
GRACE DARKLING
MUSIC FACTORY LIVE, VIA DIRITTA 9 -CREMONA

04/01/25
THE UOZARD
ARAN ISLAND, VIA BARBERINESE 79/81 - CAMPI BISENZIO (FI)

05/01/25
I HATE MY VILLAGE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

05/01/25
GRACE DARKLING
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/25
NOAGE + KARON + guest
LET IT BEER, PIAZZA DELLE CROCIATE 26/28 - ROMA
ELVENKING: ecco il live video di ''Moonbeam Stone Circle''
02/01/2025 - 17:50 (44 letture)

RECENSIONI
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