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10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
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Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
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One Grass Skirt to London

10/01/25
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Keep Planting Flowers

10/01/25
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Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
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The End Will Show Us How

10/01/25
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Liminal Spaces

14/01/25
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Antithesis

14/01/25
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Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

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09/01/25
BLUES FOR PINO
BLUE NOTE - MILANO

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
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10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
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11/01/25
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11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/01/25
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ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
PATTY GURDY: ascolta un brano dal suo ultimo disco
05/01/2025 - 21:49 (77 letture)

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