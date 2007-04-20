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10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
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One Grass Skirt to London

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
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The End Will Show Us How

10/01/25
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Liminal Spaces

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

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09/01/25
BLUES FOR PINO
BLUE NOTE - MILANO

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
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10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
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VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/01/25
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ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
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ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
DOWN: al lavoro sul nuovo album
06/01/2025 - 21:10 (45 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
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03/07/2017
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Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
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