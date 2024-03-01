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THE HALO EFFECT
March of the Undead

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Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

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One Grass Skirt to London

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Keep Planting Flowers

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Year of the Four Emperors [EP]

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The End Will Show Us How

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Livin on the Bad Side

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Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

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09/01/25
BLUES FOR PINO
BLUE NOTE - MILANO

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
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COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
SALTATIO MORTIS: online la versione orchestrale di ''Oh Treues Herz''
06/01/2025 - 21:32 (32 letture)

RECENSIONI
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SALTATIO MORTIS: pubblicato il video ufficiale di ''Darkenguard'' con i Blind Guardian
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