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10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

CONCERTI

09/01/25
BLUES FOR PINO
BLUE NOTE - MILANO

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
RIVERSIDE: il live video di ''Friend or Foe?'' dal nuovo live album
07/01/2025 - 15:40 (110 letture)

mikmar
Martedì 7 Gennaio 2025, 15.46.20
1
Grandissimi, immensi. Una delle band più sottovalutate del pianeta. Dal vivo poi sono coinvolgenti, e suonano con una qualità fuori di testa. Li ho visti due volte a Roma e ogni volta che vengono ci rivado ad occhi chiusi.
RECENSIONI
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ARTICOLI
20/07/2024
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RIVERSIDE + INNER VITRIOL + METHODICA + EVELYN ROGER
Porretta Prog Legacy, Parco Rufus Thomas, Porretta Terme (BO), 14/07/2024
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Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 09/09/2022
03/04/2019
Intervista
RIVERSIDE
Mariusz Duda ci parla dei progetti futuri del gruppo e delle sue "terre desolate"
22/03/2019
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RIVERSIDE + LESOIR
Largo Venue, Roma - 16/03/2019 - Circolo Magnolia, Segrate - 17/03/2019
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ANATHEMA + RIVERSIDE + METHODICA
Prog Days, Veruno, 03/09/2011
 
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