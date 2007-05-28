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10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces

10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers

10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]

10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead

10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London

10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

CONCERTI

10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/01/25
ASTRALINE + GRETA GRIDA + RED SKY + VÓSSEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
SADIST: dettagli e singolo del nuovo ''Something to Pierce''
10/01/2025 - 15:58 (60 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
19/07/2023
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30/10/2022
Intervista
SADIST
Ognuno ha i propri mostri
04/09/2018
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SADISTIC INTENT
Boston Music Room, London, 14/08/18
11/01/2017
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SADISTIC INTENT + GUEST / DESTROYER 666 + GUEST
Voodoo Lounge, Dublin, 30/12/2016 - 31/12/2016
16/03/2016
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17/11/2015
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11/11/2012
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13/08/2012
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22/06/2012
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SADIST
Società Metalliche
07/04/2011
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SLAYER + MEGADETH + SADIST
Atlantico, Roma, 03/04/2011
07/06/2010
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MEGADETH + SADIST + LABYRINTH
Atlantico, Roma, 04/06/2010
28/05/07
Intervista
SADIST
Parlano Tommy e Alessio
 
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27/07/2023 - 07:57
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21/04/2023 - 08:32
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07/04/2023 - 10:00
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17/11/2022 - 10:54
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