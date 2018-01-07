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Year of the Four Emperors [EP]

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March of the Undead

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One Grass Skirt to London

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Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1

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The End Will Show Us How

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Antithesis

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Livin on the Bad Side

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STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

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10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/01/25
ASTRALINE + GRETA GRIDA + RED SKY + VÓSSEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
STORMO: dettagli e singolo del nuovo album ''Tagli/Talee''
10/01/2025 - 16:05 (41 letture)

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