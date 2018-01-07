STORMO: dettagli e singolo del nuovo album ''Tagli/Talee''

10/01/25
BERIEDIR
Liminal Spaces
10/01/25
STICK TO YOUR GUNS
Keep Planting Flowers
10/01/25
EX DEO
Year of the Four Emperors [EP]
10/01/25
THE HALO EFFECT
March of the Undead
10/01/25
MALIA
One Grass Skirt to London
10/01/25
WYATT E.
Zamāru ultu qereb ziqquratu, Part 1
10/01/25
TREMONTI
The End Will Show Us How
14/01/25
RUDRA
Antithesis
14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side
17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries
10/01/25
FROZEN CROWN + ELETTRA STORM
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
10/01/25
LLEROY + DIEVEL + KHA!
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
10/01/25
DIAFRAMMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
10/01/25
CIRCLES OF WITCHES + SOLAR MANTRA + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
10/01/25
ASTRALINE + GRETA GRIDA + RED SKY + VÓSSEL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
11/01/25
DEATH SS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
11/01/25
SMOKING FIELDS + EN.MA + LIFE IN BETWEEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
11/01/25
FULCI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
11/01/25
MOONLABYTE + UNSAVED
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
11/01/25
MEATWARE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO