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STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified

17/01/25
DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]

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12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO

17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO

17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA

17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
THE HALO EFFECT: in streaming ''What We Become''
11/01/2025 - 22:53 (45 letture)

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