     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

17/01/25
SARCATOR
Swarming Angels & Flies

17/01/25
HESPERIA
Fra li monti sibillini

17/01/25
AXETASY
Withering Tides

17/01/25
DRAGONKNIGHT
Legions

17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified

17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

17/01/25
TIME RIFT
In Flight

CONCERTI

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO

17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO

17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA

17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

18/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI
EREB ALTOR: presentano un brano dal prossimo disco
12/01/2025 - 22:10 (44 letture)

RECENSIONI
67
72
65
68
ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
ALTRE NOTIZIE
12/01/2025 - 22:10
EREB ALTOR: presentano un brano dal prossimo disco
22/11/2024 - 14:28
EREB ALTOR: disponibile un brano dal nuovo album
18/10/2024 - 15:33
EREB ALTOR: annunciato per il prossimo febbraio il nuovo ''Hälsingemörker''
16/08/2024 - 10:42
EREB ALTOR: pubblicano il nuovo singolo ''The Lake of Blood''
19/07/2024 - 10:21
EREB ALTOR: pubblicano il nuovo singolo ''Skogsrået''
21/06/2024 - 09:45
EREB ALTOR: online la nuova ''Midvinter''
30/11/2023 - 18:46
EREB ALTOR: i dettagli della data di dicembre a Milano
21/12/2022 - 10:56
EREB ALTOR: è deceduto Kristofer Elemyr
05/12/2021 - 18:32
EREB ALTOR: ''I Have the Sky'' è il nuovo singolo
12/11/2021 - 09:51
EREB ALTOR: dettagli e singolo del nuovo album ''Vargtimman''
ULTIME NOTIZIE
12/01/2025 - 22:24
ART NATION: ascolta ''Set Me Free''
12/01/2025 - 22:16
DARK HORIZON: i dettagli di ''9 Ways to Salvation''
12/01/2025 - 22:07
DYNAZTY: online il singolo ''Call of the Night''
11/01/2025 - 22:53
THE HALO EFFECT: in streaming ''What We Become''
11/01/2025 - 22:50
EX DEO: presentano il brano ''Vitellius'' dal nuovo EP
11/01/2025 - 22:47
LACUNA COIL: online un brano dal nuovo album
11/01/2025 - 22:44
WARBRINGER: in arrivo il nuovo album ''Wrath and Ruin''
11/01/2025 - 22:41
DEGREED: ecco il nuovo singolo ''Good Enough''
11/01/2025 - 11:58
JETHRO TULL: tutti i dettagli e la titletrack del nuovo ''Curious Ruminant''
11/01/2025 - 11:52
THE HELLACOPTERS: guarda il video della nuova ''Do You Feel Normal''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     