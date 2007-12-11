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Fra li monti sibillini

17/01/25
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Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

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Withering Tides

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DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]

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THE BIG DEAL
Electrified

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15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO

17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO

17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA

17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

17/01/25
DAIMON + NÀRESH RAN
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

18/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI
WHITECHAPEL: dettagli e titletrack del nuovo album ''Hymns in Dissonance''
15/01/2025 - 08:44 (88 letture)

rob83
Mercoledì 15 Gennaio 2025, 11.43.56
2
Mai piaciuti piu\' di tanto....
Halo
Mercoledì 15 Gennaio 2025, 11.12.07
1
In ambito core, fuori categoria
RECENSIONI
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