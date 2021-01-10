BENTHOS: la formazione italiana pubblica l'inedita ''Pure''

17/01/25
SARCATOR
Swarming Angels & Flies
17/01/25
A.M.E.N.
Argento
17/01/25
HESPERIA
Fra li monti sibillini
17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp
17/01/25
AXETASY
Withering Tides
17/01/25
TIME RIFT
In Flight
17/01/25
DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]
17/01/25
DRAGONKNIGHT
Legions
17/01/25
GRAVE DIGGER
Bone Collector
17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified
15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO
17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO
17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA
17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
17/01/25
DAIMON + NÀRESH RAN
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO
18/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI