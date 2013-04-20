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17/01/25
SARCATOR
Swarming Angels & Flies

17/01/25
TIME RIFT
In Flight

17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

17/01/25
THY KINGDOM WILL BURN
The Loss and Redemption

17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified

17/01/25
DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]

17/01/25
DRAGONKNIGHT
Legions

17/01/25
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Bone Collector

17/01/25
AXETASY
Withering Tides

17/01/25
Haxkapell
Om Jordens Blod och Urgravens Grepp

CONCERTI

17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO

17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO

17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA

17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

17/01/25
DAIMON + NÀRESH RAN
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

18/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI

18/01/25
ANCILLOTTI + SCALA MERCALLI
SPAZIO WEBO, VIA Y. A. GAGARIN 161 - PESARO (PU)
LORDI: presentano un brano dal nuovo album
17/01/2025 - 10:28 (24 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
26/04/2013
Live Report
LORDI + REVERSE GRIP + COLLATERAL DAMAGE
New Age Club, Roncade (TV), 20/04/2013
 
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