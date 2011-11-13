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24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
TORMENTOR TYRANT
Excessive Escalation of Cruelty

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath

24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity

24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire

24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
NEKOMATA
Euphoria

CONCERTI

19/01/25
PSYCHONAUT 4 + SUPPORT
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

19/01/25
NOVERTE + DAGERMAN + ASHEEN HANDS
COA T28, VIA DEI TRANSITI 28 - MILANO

21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO
TROLD: ascolta un brano dal prossimo disco
19/01/2025 - 18:15 (47 letture)

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