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24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath

24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire

24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
NEKOMATA
Euphoria

24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye

CONCERTI

21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
PENTAGRAM: diffuso l'audio del singolo ''Dull Pain''
20/01/2025 - 09:46 (66 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
20/08/2022
Live Report
PENTAGRAM + THE ATOMIC BITCHWAX + STRAMONIUM
Magnolia Stone III, Circolo Magnolia, Milano, 03/08/2022
10/10/2016
Live Report
PENTAGRAM
Init Club, Roma, 03/10/2016
07/12/2015
Live Report
MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
CIRCOLO COLONY, Brescia( BS ) 03/12/15
02/06/2013
Articolo
SEI NOTE DI PENTAGRAMMA
La recensione
21/04/2011
Live Report
PENTAGRAM + IN SOLITUDE
Bronson Club, Madonna Dell'Albero (RA),17/04/2011
 
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