     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath

24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire

24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
NEKOMATA
Euphoria

24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye

CONCERTI

21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
HINAYANA: pubblicato il singolo ''Tempest Horizon''
20/01/2025 - 11:37 (57 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/01/2025 - 11:37
HINAYANA: pubblicato il singolo ''Tempest Horizon''
12/11/2023 - 17:04
HINAYANA: disponibile il singolo ''A Tide Unturning'' con Tuomas Saukkonen
06/10/2023 - 10:31
HINAYANA: online un brano dal nuovo album
31/08/2023 - 11:06
HINAYANA: in uscita a novembre il nuovo ''Shatter and Fall''
27/07/2023 - 18:36
HINAYANA: guarda il video di ''Pitch Black Noise''
20/08/2020 - 21:16
HINAYANA: pubblicano il lyric video di ''In Sacred Delusion''
07/07/2020 - 22:02
HINAYANA: previsto per agosto il nuovo EP ''Death of the Cosmic''
29/05/2020 - 13:20
HINAYANA: firmano con la Napalm Records
ULTIME NOTIZIE
20/01/2025 - 17:08
TRICK OR TREAT: ecco i dettagli del nuovo ''Ghosted''
20/01/2025 - 17:06
THIS GIFT IS A CURSE: online ''Ascension'' dal nuovo ''Heir''
20/01/2025 - 16:58
FRANTIC FEST: nuove conferme tra cui Carcass, Sigh, Zeal & Ardor, Brujeria ed
20/01/2025 - 16:53
PISSGRAVE: dettagli e singolo del nuovo album ''Malignant Worthlessness''
20/01/2025 - 11:40
SCULFORGE: i primi dettagli del nuovo album
20/01/2025 - 11:24
HJAAL: ascolta ''Echoes of Betrayal''
20/01/2025 - 11:14
HEAVEN'S REIGN: presentano il lyric video di ''Northern Lights''
20/01/2025 - 11:04
CORROSION OF CONFORMITY: completata la pre-produzione del nuovo album
20/01/2025 - 11:09
SPIRITWORLD: in arrivo il nuovo ''Helldorado''
20/01/2025 - 10:49
L.A. GUNS: ad aprile esce il nuovo ''Leopard Skin''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     