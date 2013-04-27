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24/01/25
AVATARIUM
Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
THE GREAT OLD ONES
Kadath

24/01/25
UNREQVITED
A Pathway to the Moon

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
END OF GREEN
Twinfinity

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

24/01/25
BUMBLEFOOT
Bumblefoot ...Returns!

24/01/25
TORMENTOR TYRANT
Excessive Escalation of Cruelty

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
BONFIRE
Higher Ground

CONCERTI

21/01/25
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA PETRASSI), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
AMENRA: online il nuovo singolo ''Heden''
21/01/2025 - 14:13 (63 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
06/04/2023
Live Report
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN’S CHAIR
Link, Bologna (BO), 25/03/2023
03/06/2013
Intervista
AMENRA
Siamo noi il nostro stesso sentiero
02/05/2013
Live Report
TITANIC ECHO FEST - AMENRA + RISE ABOVE DEAD + BLAZE OF SORROW + NECANDI HOMINES
Day Three, Bronson Club, Ravenna, 27/04/2013
 
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