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24/01/25
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Between You, God, The Devil and The Dead

24/01/25
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A Pathway to the Moon

24/01/25
MOGWAI
The Bad Fire

24/01/25
THIN LIZZY
Acoustic Sessions

24/01/25
NEKOMATA
Euphoria

24/01/25
LABYRINTH
In the Vanishing Echoes of Goodbye

24/01/25
RIVERSIDE
Live ID.

24/01/25
TORMENTOR TYRANT
Excessive Escalation of Cruelty

24/01/25
BONFIRE
Higher Ground

24/01/25
THE FERRYMEN
Iron Will

CONCERTI

22/01/25
STICK TO YOUR GUNS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

22/01/25
SAVANA FUNK
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

23/01/25
TRAITRS
ROCK’N’ROLL CLUB - RHO (MI)

24/01/25
PADOVA BLACK METAL FEST III
GRIND HOUSE CLUB, VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 37 - PADOVA

24/01/25
ROCKETS
TEATRO ASTRA - SCHIO (VI)

24/01/25
KINGCROW + GHOST ON MARS + HEARTACHE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/01/25
REVERIE + PUT PÚRANA + DAGERMAN
SOS FORNACE, VIA RISORGIMENTO 18 - RHO

24/01/25
LET THEM FALL + A REASON TO BEGIN
HYDRO, VIA GIOVANNI BATTISTA SERRALUNGA 25 - BIELLA

24/01/25
THE WINSTONS + THOMAS GREENWOOD & THE TALISMANS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/01/25
MET & PAUL AUDIA BAND
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
CRADLE OF FILTH: ecco i dettagli di ''The Screaming Of The Valkyries'', online un singolo
22/01/2025 - 17:12 (111 letture)

Metal Maniac
Mercoledì 22 Gennaio 2025, 19.24.15
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Canzone che si attesta sugli ormai più che discreti livelli degli ultimi anni, stanno vivendo una seconda giovinezza... Sulla copertina inutile soffermarsi, non ne sbagliano una.
RECENSIONI
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