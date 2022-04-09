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SARKASM
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Give Us the Moon

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La Soignée

31/01/25
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Lightning in a Bottle

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Reunion Live [Live Album]

31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways

31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
TYRAN
Tyran`s Oath

31/01/25
CHRIS HARMS
1980

CONCERTI

25/01/25
SIAMESE
CORALLO, VIALE DELLA ROCCA 4 - SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

25/01/25
EFTERKLANG
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

25/01/25
GENERIC ANIMAL
MUSICIPERCASO. PIAZZALE MARCONI 32 - PIACENZA

25/01/25
STORMCROW + UNCTORIS
THE BEER NEST, VIA CALICE 30, LOC. PERTI - FINALE LIGURE (SV)

25/01/25
URAL + INFECTED + LILTH LEGACY
IL CAPOLINEA, VIA ANDREA D\'ORIA 20 - CIRIÈ (TO)

25/01/25
ALIEN VAMPIRES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

25/01/25
BULLET-PROOF + NECROFILIA + ANARCA
PLØTEGHER HOUSE, VIA CASTEL BESENO 6 - BESENELLO (TN)

25/01/25
AMTHRYA + EXPIATORIA + FLOWERS IN DARK
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA MAGENTA 58 - ABBIATEGRASSO (MI)

25/01/25
LABYRINTH + DRAGONHAMMER + HOLY SHIRE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

25/01/25
SONIC WOLVES + TEMPLE OF DEIMOS + TROPIC SANTOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
ELECTRIC CALLBOY: il video ufficiale di ''Elevator Operator''
24/01/2025 - 17:46 (100 letture)

AlinoSky
Venerdì 24 Gennaio 2025, 21.38.53
2
Abbiamo già la canzone dell\'anno. Li amo, finalmente del bel metal da ballare.
Duke
Venerdì 24 Gennaio 2025, 19.41.31
1
...mi stanno proprio simpatici....solo divertimento....nulla da prendere sul serio....conosco molti dei loro videoclip...davvero divertenti come nanowar of steel e steve n seagulls.....
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LINKIN PARK: online tutto il nuovo ''From Zero - A Cappellas''
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MERCYFUL FATE: al lavoro sulle demo del nuovo disco in studio
24/01/2025 - 09:31
VOLAHN: diffuso il nuovo singolo ''La Peste Negra Diabólica''
24/01/2025 - 09:27
TEITANBLOOD: annunciato il nuovo ''From The Visceral Abyss''
24/01/2025 - 09:19
ORANGE GOBLIN: in pausa a tempo indeterminato dopo il 2025
24/01/2025 - 09:15
GREY AURA: dettagli e singolo del nuovo album ''Zwart vierkant - Slotstuk''
24/01/2025 - 09:11
RISE AGAINST: pubblicano il nuovo singolo ''Nod''
 
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