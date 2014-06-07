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CHRIS HARMS
1980

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PAGANFEST MMXXV
ALCATRAZ - MILANO

29/01/25
MOTIONLESS IN WHITE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

29/01/25
ROME
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/01/25
SPENCER SUTHERLAND
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

DEAFHEAVEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Lonely People with Power''
27/01/2025 - 18:08 (100 letture)

Rob Fleming
Lunedì 27 Gennaio 2025, 21.36.59
3
Uhm...e la componente gaze dove è finita?!?
LUCIO 77
Lunedì 27 Gennaio 2025, 20.57.37
2
Spero di non averli persi definitivamente come i Parkway Drive..
DraKe
Lunedì 27 Gennaio 2025, 20.28.02
1
Qui si gode. Tanto!
RECENSIONI
80
80
ARTICOLI
07/06/2014
Live Report
DEAFHEAVEN + REDLINE SEASON + HAVE IT ALL + AIDAN
(@ Radar Festival Preview, day III) Circolo Mame, Padova - 03/06/2014
 
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27/01/2025 - 18:24
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