     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
PENTAGRAM
Lightning in a Bottle

31/01/25
SELVANS
Saturnalia

31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]

31/01/25
ZERO ABSOLU
La Soignée

31/01/25
ALL THAT REMAINS
Antifragile

31/01/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Give Us the Moon

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
CHRIS HARMS
1980

CONCERTI

28/01/25
PAGANFEST MMXXV
ALCATRAZ - MILANO

29/01/25
MOTIONLESS IN WHITE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

29/01/25
ROME
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/01/25
SPENCER SUTHERLAND
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

ACROSS THE SWARM: ''Red Waters'' è il secondo estratto dal nuovo ''Invisible Threads''
27/01/2025 - 18:20 (51 letture)

ALTRE NOTIZIE
27/01/2025 - 18:20
ACROSS THE SWARM: ''Red Waters'' è il secondo estratto dal nuovo ''Invisible Threads''
24/12/2024 - 15:21
ACROSS THE SWARM: ecco il primo singolo dal prossimo disco
19/11/2024 - 10:08
ACROSS THE SWARM: annunciato il nuovo album ''Invisible Threads''
30/06/2020 - 20:15
ACROSS THE SWARM: ''Projections'' uscirà a settembre
20/03/2020 - 11:47
ACROSS THE SWARM: rinviata l'uscita di ''Projections''
10/03/2020 - 19:11
ACROSS THE SWARM: svelata la clip della titletrack ''Projections''
03/03/2020 - 19:56
ACROSS THE SWARM: ''Projections'' uscirà ad aprile, svelati i dettagli
25/02/2020 - 18:16
ACROSS THE SWARM: firmato accordo con Time To Kill Records, album in primavera
ULTIME NOTIZIE
28/01/2025 - 00:05
PAPA ROACH: ascolta la nuova ‘‘Even if It Kills Me’’
28/01/2025 - 00:04
MIKE TRAMP: completati i lavori su ''Songs of White Lion - Vol. III''
28/01/2025 - 00:03
NIGHTWISH: guarda la clip di ‘‘Sway’’ da ‘‘Yesterwynde’’
27/01/2025 - 19:05
CROSSPLANE: disponibile un brano da ''Mother's Monster''
27/01/2025 - 19:10
THIRD IMPACT FEST: annunciati i Saetia come primi headliner
27/01/2025 - 18:59
WIG WAM: in streaming ''Human Fire'' dalla compilation ''Monumentals''
27/01/2025 - 18:51
NEKOMATA: ecco il singolo ''Road to Ruin''
27/01/2025 - 18:33
VISIONATICA: ad aprile il nuovo album
27/01/2025 - 18:31
CULT OF FIRE: in arrivo il nuovo ''The One, Who is Made of Smoke'', ascolta ''Joy''
27/01/2025 - 18:24
LOANSHARK: guarda il video di ''Another Man in the Trunk''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     