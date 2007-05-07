     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]

31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
CHRIS HARMS
1980

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
TYRAN
Tyran`s Oath

31/01/25
ALL THAT REMAINS
Antifragile

31/01/25
SELVANS
Saturnalia

31/01/25
ANDE
De Schemering van Werelden

31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

CONCERTI

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE

31/01/25
EXTREMA
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

31/01/25
LA GUARIDA DE LOS TIGRES + CRYSTAL BALLS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

31/01/25
NOVA
BARRIO’S - MILANO

01/02/25
ROME
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
SAXON: guarda il video ufficiale di ''1066''
31/01/2025 - 09:49 (65 letture)

RECENSIONI
80
73
77
s.v.
73
80
85
73
76
86
77
75
75
74
82
79
77
80
70
72
80
78
92
92
65
ARTICOLI
16/04/2024
Live Report
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/04/2024
17/10/2022
Live Report
SAXON + DIAMOND HEAD
Alcatraz, Milano (MI), 10/10/2022
10/10/2018
Live Report
SAXON + FM + RAVEN
Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 05/10/2018
19/12/2016
Live Report
SAXON + OVERTURES
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI) - 14/12/2016
04/07/2013
Intervista
SAXON
Biff Byford ai nostri microfoni
26/05/2011
Live Report
SAXON + CRIMES OF PASSION + VANDERBUYST
New Age, Roncade (TV), 26/05/2011
07/05/2007
Intervista
SAXON
La data di Roma
 
ALTRE NOTIZIE
31/01/2025 - 09:49
SAXON: guarda il video ufficiale di ''1066''
15/10/2024 - 16:33
SAXON: guarda il video ufficiale di ''Fire and Steel''
30/09/2024 - 10:53
SAXON: un concerto in Italia con tutto ''Wheels Of Steel''
08/03/2024 - 10:10
SAXON: il videoclip di ''Madame Guillotine'' dall'ultimo disco
16/01/2024 - 22:17
SAXON: disponibile un brano dal nuovo album
13/12/2023 - 16:01
AMON AMARTH: pubblicano la clip di ''Saxons and Vikings'' con Biff Byford
21/11/2023 - 19:59
SAXON: i dettagli del nuovo album ''Hell, Fire and Damnation''
18/10/2023 - 11:16
THE CARDS: il gruppo dell'ex-Saxon Paul Quinn pubblicherà ''Generation Jukebox'' a novembre
20/08/2023 - 16:30
SAXON: iniziate le registrazioni del nuovo album
27/06/2023 - 11:23
SAXON: aggiornamenti sul nuovo album
ULTIME NOTIZIE
31/01/2025 - 12:18
DEATH SS: ecco il visualizer del singolo ''Justified Sinner''
31/01/2025 - 12:16
DEATH SS: ecco il visualizer del singolo ''Justified Sinner''
31/01/2025 - 11:04
LACUNA COIL: una data a Milano ad ottobre
31/01/2025 - 10:40
IMPURITY: a marzo il nuovo ''The Eternal Sleep'', ascolta ''Mourningside''
31/01/2025 - 10:32
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL: con Dodheimsgard e Mesarthim a settembre
31/01/2025 - 10:22
BLACK ANCESTRY: pubblicato il disco di debutto
31/01/2025 - 10:16
ALLIANCE: ecco il nuovo singolo ''Tell Somebody''
31/01/2025 - 10:10
SACRED STEEL: ad aprile il nuovo album
31/01/2025 - 10:05
THRONE OF IRON: in streaming un singolo da ''Adventure Two''
31/01/2025 - 09:59
WARDRUNA: online il live video di ''Heimta Thurs''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     