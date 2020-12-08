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G3
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31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
CHRIS HARMS
1980

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
TYRAN
Tyran`s Oath

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Antifragile

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Saturnalia

31/01/25
ANDE
De Schemering van Werelden

31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

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31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE

31/01/25
EXTREMA
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

31/01/25
LA GUARIDA DE LOS TIGRES + CRYSTAL BALLS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

31/01/25
NOVA
BARRIO’S - MILANO

01/02/25
ROME
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
PERFECT PLAN: ascolta la titletrack del nuovo album
31/01/2025 - 09:51 (54 letture)

RECENSIONI
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