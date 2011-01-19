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ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA

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GHIGO RENZULLI
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

01/02/25
NECRODEATH + DOOMRAISER + FUNERAL MANTRA + INFERNALIEN
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

01/02/25
PSYCHODELICE FEST
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

01/02/25
GAME OVER + DAMNATION
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

01/02/25
WITCHUNTER + AXEBLADE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66/B - TORINO

01/02/25
ROOR EXPLO + FINEVITA + LACERHATE + SKULLD
C.S.A.PACÌ PACIANA - BERGAMO

01/02/25
MACHINE GUN KELLY + GOTHAM
SPAZIO AUTOGESTITO BABILONIA, VIA STERIA 24D - CERVO (IM)

01/02/25
PLOHO + ECHOES IN MIND + LORD GEN\'O
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
HELLOWEEN: il live video di ''Future World'' da ''Live at Budokan''
01/02/2025 - 11:15 (123 letture)

AlinoSky
Sabato 1 Febbraio 2025, 12.30.10
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*era Deris
AlinoSky
Sabato 1 Febbraio 2025, 12.29.51
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Cosa l\'ho preso a fare il Blu-ray che tanto lo stanno pubblicando tutto? Ma poi, era Seria niente?
RECENSIONI
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