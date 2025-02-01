DAWN OF SOLACE: a metà mese il nuovo album, ecco un brano

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02/02/25
AIRBOURNE
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

02/02/25
DEFEATED SANITY + TO VIOLENTLY VOMIT + PUTRID PILE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/25
THE RUMJACKS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

03/02/25
AIRBOURNE
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/02/25
OBSCURA + RINGS OF SATURN + GOROD
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

06/02/25
BLAZE BAYLEY
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA

06/02/25
GHIGO RENZULLI
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

07/02/25
BLAZE BAYLEY
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI

07/02/25
REVERBER + SOUTHERN DRINKSTRUCION + HELLIGATORS + PHANTOM MENACE
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

07/02/25
𝗪𝗘 𝗙𝗨𝗖𝗞𝗜𝗡\' 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 (day 1)
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
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02/02/2025 - 10:48 (37 letture)

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